МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы, если решит, что ситуация с безопасностью становится критической, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.

"Мы предупреждали, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели действительно указывают на критическую ситуацию, то я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", - сказал Матуленис в эфире радио Žinių.