Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с безопасностью в Литве может быть признана альянсом критической.
- В случае признания ситуации критической НАТО может выделить дополнительные силы и средства противовоздушной обороны в Литву.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы, если решит, что ситуация с безопасностью становится критической, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.
"Мы предупреждали, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели действительно указывают на критическую ситуацию, то я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", - сказал Матуленис в эфире радио Žinių.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.