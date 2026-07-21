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НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы - РИА Новости, 21.07.2026
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14:50 21.07.2026
НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы

Матуленис: НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО из США и Литвы
Военные НАТО из США и Литвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО из США и Литвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с безопасностью в Литве может быть признана альянсом критической.
  • В случае признания ситуации критической НАТО может выделить дополнительные силы и средства противовоздушной обороны в Литву.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы, если решит, что ситуация с безопасностью становится критической, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.
"Мы предупреждали, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели действительно указывают на критическую ситуацию, то я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", - сказал Матуленис в эфире радио Žinių.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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