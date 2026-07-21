Песков назвал размещение военных НАТО на Украине неприемлемым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, заявил Песков.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, Москва не может этого допустить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.