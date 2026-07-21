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Песков назвал размещение военных НАТО на Украине неприемлемым - РИА Новости, 21.07.2026
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12:38 21.07.2026 (обновлено: 13:41 21.07.2026)
Песков назвал размещение военных НАТО на Украине неприемлемым

Песков назвал размещение военных НАТО и ЕС на Украине неприемлемым

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, заявил Песков.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, Москва не может этого допустить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы, более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
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