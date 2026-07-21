Песков назвал размещение военных НАТО на Украине неприемлемым

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, Москва не может этого допустить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.