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СМИ: НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2026
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05:58 21.07.2026
СМИ: НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов

WSJ: странам НАТО не хватает хлопка для производства взрывчатки для боеприпасов

© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО столкнулись с нехваткой хлопка, из которого изготавливается нитроцеллюлоза для взрывчатых веществ боеприпасов.
  • НАТО стремится улучшить обеспечение нитроцеллюлозой и повысить возможности самообеспечения, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков.
  • Европе необходимо увеличить производственные мощности нитроцеллюлозы более чем вдвое и сократить дефицит тротила, используемого в артиллерийских снарядах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Страны НАТО столкнулись с нехваткой хлопка, из которого изготавливается взрывчатое вещество для боеприпасов, сообщает газета Wall Street Journal.
Согласно сообщению издания, нитроцеллюлоза, используемая для изготовления взрывчатого вещества для "фактически всех" современных боеприпасов, производится из так называемого хлопкового пуха (линта).
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"НАТО не располагает достаточным количеством ресурсов... Ограниченные запасы (хлопка - ред.) представляют собой одну из самых больших проблем, с которой сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов для того, чтобы противостоять растущей мощи России и КНР", - говорится в публикации газеты.
Wall Street Journal пишет, что теперь страны НАТО стремятся улучшить свое обеспечение нитроцеллюлозой, при этом повышая возможности самообеспечения в сфере закупок и переработки, что не зависеть от иностранных поставщиков.
Согласно сообщению издания, Европе необходимо увеличить свои производственные мощности нитроцеллюлозы более чем вдвое, до 20 тысяч тонн в год, чтобы подготовить свою сеть поставок к форс-мажорам. В рамках усилий по сокращению дефицита немецкий оборонный концерн Rheinmetall переоборудует завод по производству нитроцеллюлозы в гражданских целях в предприятие военного назначения. Польша также создает новое предприятие по производству нитроцеллюлозы.
Wall Street Journal добавляет, что Европе также не хватает тротила.
"В дефиците находится и тротил - взрывчатое вещество, используемое в артиллерийских снарядах: сейчас во всей Европе действует лишь один завод по его производству, расположенный в Польше", - поясняет издание.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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