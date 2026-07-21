Военнослужащий ВСУ вернул Зеленскому свою госнаграду

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов вернул Владимиру Зеленскому свою госнаграду — знак отличия "За несокрушимость".

Причиной поступка Шибалова стало, по его словам, притеснение военных со стороны главкома ВСУ Александра Сырского.

Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины, нового главу пока не назначили, а исполнять его обязанности поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов заявил, что вернул Владимиру Зеленскому свою госнаграду из-за притеснения военных со стороны главкома украинских войск Александра Сырского.

"Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии - знак отличия "За несокрушимость". Отправил в офис (Зеленского - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Шибалова в социальной сети Facebook *.

Как пояснил Шибалов в своем сообщении, причиной его поступка является отношение действующего главкома ВСУ Сырского к военнослужащим ВСУ. Сырский, по словам военнослужащего, виновен в запугивании, избиениях, пытках, психологическом насилии в отношении военнослужащих ВСУ, а также в принуждении их к записи пропагандистских видео в свою поддержку.

"В таких обстоятельствах по морально-этическим соображениям не считаю для себя возможным иметь награду "За несокрушимость"... В знак солидарности со своими сослуживцами и сослуживицами я отказываюсь от этого знака отличия", - процитировал Шибалов свое письмо Зеленскому в публикации в соцсети.

Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.