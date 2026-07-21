Военнослужащий ВСУ вернул Зеленскому свою госнаграду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов вернул Владимиру Зеленскому свою госнаграду — знак отличия "За несокрушимость".
- Причиной поступка Шибалова стало, по его словам, притеснение военных со стороны главкома ВСУ Александра Сырского.
- Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины, нового главу пока не назначили, а исполнять его обязанности поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов заявил, что вернул Владимиру Зеленскому свою госнаграду из-за притеснения военных со стороны главкома украинских войск Александра Сырского.
"Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии - знак отличия "За несокрушимость". Отправил в офис (Зеленского - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Шибалова в социальной сети Facebook*.
Как пояснил Шибалов в своем сообщении, причиной его поступка является отношение действующего главкома ВСУ Сырского к военнослужащим ВСУ. Сырский, по словам военнослужащего, виновен в запугивании, избиениях, пытках, психологическом насилии в отношении военнослужащих ВСУ, а также в принуждении их к записи пропагандистских видео в свою поддержку.
"В таких обстоятельствах по морально-этическим соображениям не считаю для себя возможным иметь награду "За несокрушимость"... В знак солидарности со своими сослуживцами и сослуживицами я отказываюсь от этого знака отличия", - процитировал Шибалов свое письмо Зеленскому в публикации в соцсети.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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