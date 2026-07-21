Крымский мост перекрыли в третий раз за вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в третий раз за сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в третий раз за сутки, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Ранее движение на мосту во вторник перекрывали уже дважды.
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