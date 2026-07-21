Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено.
- Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии движения поступило в 3.33 мск во вторник.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту возобновили
Вчера, 16:19