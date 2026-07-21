Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 21.07.2026
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве до 21:00 21 июля и в Подмосковье до 21:00 22 июля объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
  • В эти дни ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве до 21.00 21 июля и в Подмосковье до 21.00 22 июля, сообщили в Гидрометцентре России.
"Днем в среду и в четверг в Москве пройдут местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, а также в отдельных районах Московской области ожидаются гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако период предупреждения о "желтом" уровне опасности действует до 21.00 21 июля в Москве, а в Московской области - до 21.00 22 июля", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах. - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Синоптики рассказали, когда в Москву придет комфортная летняя погода
20 июля, 21:19
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала