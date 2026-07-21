В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве до 21:00 21 июля и в Подмосковье до 21:00 22 июля объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
- В эти дни ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве до 21.00 21 июля и в Подмосковье до 21.00 22 июля, сообщили в Гидрометцентре России.
"Днем в среду и в четверг в Москве пройдут местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, а также в отдельных районах Московской области ожидаются гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако период предупреждения о "желтом" уровне опасности действует до 21.00 21 июля в Москве, а в Московской области - до 21.00 22 июля", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.