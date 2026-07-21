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Горячее водоснабжение возобновили более чем в 51 тыс зданий Москвы - РИА Новости, 21.07.2026
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Горячее водоснабжение возобновили более чем в 51 тыс зданий Москвы

В Москве возобновили горячее водоснабжение более чем в 51 тысяче зданий

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства после гидравлических испытаний возобновили горячее водоснабжение более чем в 51 тысяч зданий, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону выходят на финишную прямую. Продолжаем проводить гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 51 тысяче зданий, включая 24,3 тысячи жилых домов", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Работы разделены на 600 десятидневных этапов, в их проведении задействованы более 3 тысяч специалистов. Все мероприятия будут завершены до конца августа.
"Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет сотрудникам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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