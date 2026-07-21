В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам пройти престижную летнюю стажировку.

В процессе оформления документов у студентов выманивают платежные данные под различными предлогами.

В "Мошеловке" Народного фронта советуют проверять наличие вакансий или программ стажировок на официальных сайтах организаций и обращают внимание на форму ведения переговоров.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии, маскируясь под HR-департаменты крупных известных корпораций или популярные карьерные порталы. Соискателям предлагают невероятно привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета", - говорится там.

Однако в процессе оформления документов у подавшего документы студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования, добавили в пресс-службе.

В "Мошеловке" советуют проверять наличие вакансии или программы стажировок непосредственно на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки.