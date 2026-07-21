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В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают студентов - РИА Новости, 21.07.2026
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08:22 21.07.2026
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают студентов

Мошенники под видом HR-департаментов предлагают студентам пройти стажировку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители на Ярмарке вакансий в Москве
Посетители на Ярмарке вакансий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам пройти престижную летнюю стажировку.
  • В процессе оформления документов у студентов выманивают платежные данные под различными предлогами.
  • В "Мошеловке" Народного фронта советуют проверять наличие вакансий или программ стажировок на официальных сайтах организаций и обращают внимание на форму ведения переговоров.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии, маскируясь под HR-департаменты крупных известных корпораций или популярные карьерные порталы. Соискателям предлагают невероятно привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета", - говорится там.
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Однако в процессе оформления документов у подавшего документы студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования, добавили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют проверять наличие вакансии или программы стажировок непосредственно на официальном сайте организации или через ее официальные службы поддержки.
"Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов. Обращайте внимание на форму ведения переговоров: серьезные структуры не проводят собеседования исключительно анонимно в мессенджерах с требованием предоплаты", - заключили в пресс-службе.
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