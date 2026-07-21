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Юрист раскрыл новую схему мошенничества с подставными лицами - РИА Новости, 21.07.2026
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10:09 21.07.2026
Юрист раскрыл новую схему мошенничества с подставными лицами

Юрист Соловьев: мошенники начали создавать чаты по перерасчету за электроэнергию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали создавать чаты в мессенджерах с подставными лицами по перерасчету коммунальных платежей за электроэнергию.
  • В таких чатах потенциальным жертвам сообщают о перерасчете и просят подтвердить корректность своих данных, чтобы начисления выполнялись без ошибок.
  • Юрист Иван Соловьев предупредил о необычной схеме мошенничества и призвал не вступать в переписку с незнакомыми лицами и не пересылать им коды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Мошенники начали создавать чаты в мессенджерах с подставными лицами по перерасчету коммунальных платежей за электроэнергию, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
"Новая схема мошенников. Потенциальной жертве в специально созданном мошенниками чате приходит сообщение о проведении перерасчета за коммунальные платежи по электроэнергии. При этом в чате находятся еще несколько придуманных мошенниками подставных лиц, которые благодарят за информацию и присылают запрошенные мошенниками коды", - сказал Соловьев.
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По его словам, мошенники просят подтвердить корректность своих данных в списках чата, чтобы перерасчет был выполнен без ошибок, так как в противном случае начисления будут по повышенному тарифу.
В частности, Соловьев подчеркнул, что мошенники предлагают перейти для подтверждения информации в бот @GosUslugi.
"Обращаю внимание на необычное написание названия портала "Госуслуги" с использованием заглавной латинской буквы посередине слова, а также необходимость пересылки некоего "кода" неустановленным лицам. Еще раз напоминаю, что категорически нельзя вступать в переписку с незнакомыми лицами и тем более вводить коды и пересылать какие-либо цифры", - сказал Соловьев.
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