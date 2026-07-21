Юрист раскрыл новую схему мошенничества с подставными лицами

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали создавать чаты в мессенджерах с подставными лицами по перерасчету коммунальных платежей за электроэнергию.

В таких чатах потенциальным жертвам сообщают о перерасчете и просят подтвердить корректность своих данных, чтобы начисления выполнялись без ошибок.

Юрист Иван Соловьев предупредил о необычной схеме мошенничества и призвал не вступать в переписку с незнакомыми лицами и не пересылать им коды.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Мошенники начали создавать чаты в мессенджерах с подставными лицами по перерасчету коммунальных платежей за электроэнергию, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

"Новая схема мошенников. Потенциальной жертве в специально созданном мошенниками чате приходит сообщение о проведении перерасчета за коммунальные платежи по электроэнергии. При этом в чате находятся еще несколько придуманных мошенниками подставных лиц, которые благодарят за информацию и присылают запрошенные мошенниками коды", - сказал Соловьев

По его словам, мошенники просят подтвердить корректность своих данных в списках чата, чтобы перерасчет был выполнен без ошибок, так как в противном случае начисления будут по повышенному тарифу.

В частности, Соловьев подчеркнул, что мошенники предлагают перейти для подтверждения информации в бот @GosUslugi.