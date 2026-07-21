ВСУ за сутки потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 195 военных, две боевые бронированные машины и другую технику за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 195 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Беленькое, Стародубовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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