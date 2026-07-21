Траурный митинг в Болонье перерос в беспорядки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Болонье прошел митинг, который перерос в беспорядки после прибытия группы леворадикальных активистов.

Во время столкновений с полицией были разбиты витрины, исписаны стены, подожжены автомобили, около 70 сотрудников полиции пострадали.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила тех, кто использовал инцидент как предлог для разрушения города.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Многотысячный митинг в итальянской Болонье, где во время полицейской операции погиб выходец из Марокко, во вторник перерос в беспорядки и столкновения с правоохранителями, около 70 из которых получили ранения, сообщает местная газета Многотысячный митинг в итальянской Болонье, где во время полицейской операции погиб выходец из Марокко, во вторник перерос в беспорядки и столкновения с правоохранителями, около 70 из которых получили ранения, сообщает местная газета Resto del Carlino

В воскресенье полицейские применили против 42-летнего Абдерахима Факира перцовый газ и сковали наручниками. Во время удержания мужчина просил о помощи, после чего потерял сознание и умер. В понедельник в городе прошли первые акции протеста, во время которых Факира сравнивали с Джорджем Флойдом – афроамериканцем, смерть которого от рук полицейских вызвала международный резонанс и массовые беспорядки в США

Митинг на площади Нептуна был организован как траурное мероприятие и проходил мирно. Обстановка накалилась после прибытия группы леворадикальных активистов.

Собравшиеся скандировали "Убийцы!" и "Весь мир ненавидит полицию".

Напряженность постепенно нарастала и в итоге переросла в столкновения с полицией, которая применила водометы для разгона толпы.

По предварительным данным, в результате беспорядков были разбиты витрины, многочисленные стены исписаны граффити, подожжены автомобили, пострадали около 70 сотрудников полиции.