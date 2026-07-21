Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую продукцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию.
- Он также подчеркнул важность поддержки создания импортозамещающих производств и реализации инвестпроектов в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
- Премьер-министр отметил, что Фонд развития промышленности играет важную роль в формировании современного высокотехнологичного производства в России.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию.
Глава правительства во вторник провел встречу с директором Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) Романом Петруцей.
"Очень важно продолжать, в том числе и стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции", - сказал Мишустин во время встречи и попросил Петруцу держать эти вопросы на личном контроле.
Он отметил, что ФРП является важным институтом развития, который помогает формировать современное высокотехнологичное производство в России. Для этого применяется широкий инструментарий, включая льготное финансирование, экспертизу проектов, содействие в подборе дополнительной государственной поддержки.
"В рабочих поездках по регионам часто видим продукцию, создание которой стало возможным благодаря участию фонда. Это очень хорошо. Эта продукция представлена также и на крупнейшей выставке промышленной "Иннопром" в Петербурге" - добавил Мишустин.
Глава российского правительства также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что одной из ключевых целей является укрепление технологического и промышленного суверенитета России.