Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую продукцию

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию.

Он также подчеркнул важность поддержки создания импортозамещающих производств и реализации инвестпроектов в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Премьер-министр отметил, что Фонд развития промышленности играет важную роль в формировании современного высокотехнологичного производства в России.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию.

"Очень важно продолжать, в том числе и стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции", - сказал Мишустин во время встречи и попросил Петруцу держать эти вопросы на личном контроле.

Он отметил, что ФРП является важным институтом развития, который помогает формировать современное высокотехнологичное производство в России. Для этого применяется широкий инструментарий, включая льготное финансирование, экспертизу проектов, содействие в подборе дополнительной государственной поддержки.

"В рабочих поездках по регионам часто видим продукцию, создание которой стало возможным благодаря участию фонда. Это очень хорошо. Эта продукция представлена также и на крупнейшей выставке промышленной "Иннопром" в Петербурге" - добавил Мишустин.