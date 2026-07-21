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Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую продукцию - РИА Новости, 21.07.2026
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10:44 21.07.2026 (обновлено: 10:47 21.07.2026)
Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую продукцию

Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца во время встречи. 21 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца во время встречи. 21 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца во время встречи. 21 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию.
  • Он также подчеркнул важность поддержки создания импортозамещающих производств и реализации инвестпроектов в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
  • Премьер-министр отметил, что Фонд развития промышленности играет важную роль в формировании современного высокотехнологичного производства в России.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость стимулирования спроса на российскую продукцию.
Глава правительства во вторник провел встречу с директором Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) Романом Петруцей.
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"Очень важно продолжать, в том числе и стимулирование спроса на именно российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств, помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих именно отраслях с высокой добавленной стоимостью, модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции", - сказал Мишустин во время встречи и попросил Петруцу держать эти вопросы на личном контроле.
Он отметил, что ФРП является важным институтом развития, который помогает формировать современное высокотехнологичное производство в России. Для этого применяется широкий инструментарий, включая льготное финансирование, экспертизу проектов, содействие в подборе дополнительной государственной поддержки.
"В рабочих поездках по регионам часто видим продукцию, создание которой стало возможным благодаря участию фонда. Это очень хорошо. Эта продукция представлена также и на крупнейшей выставке промышленной "Иннопром" в Петербурге" - добавил Мишустин.
Глава российского правительства также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что одной из ключевых целей является укрепление технологического и промышленного суверенитета России.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинФонд развития промышленности
 
 
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