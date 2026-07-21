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На трассе в Курской области нашли мины ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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13:51 21.07.2026
На трассе в Курской области нашли мины ВСУ

На автомобильной трассе в Курской области нашли магнитные мины ВСУ

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе Курск — Рыльск — Льгов в Курской области обнаружены магнитные мины.
  • Рассматривается возможность временного закрытия движения на потенциально опасных участках дороги и приостановлены пассажирские перевозки по маршруту автостанция Льгов — Банищи.
КУРСК, 21 июл – РИА Новости. Магнитные мины ВСУ обнаружены на автомобильной трассе Курск – Рыльск – Льгов в Курской области, решается вопрос о временном закрытии движения на потенциально опасных участках дороги, сообщил оперштаб региона.
"В настоящее время решается вопрос о временном закрытии движения на потенциально опасных участках дороги в связи с обнаружением магнитных мин. В ближайшее время там будут установлены предупреждающие таблички для информирования водителей", – говорится в канале оперативного штаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в целях обеспечения безопасности приостановлены пассажирские перевозки по межмуниципальному маршруту автостанция Льгов — Банищи в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой на участке автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной.
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