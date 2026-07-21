На трассе в Курской области нашли мины ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе Курск — Рыльск — Льгов в Курской области обнаружены магнитные мины.
- Рассматривается возможность временного закрытия движения на потенциально опасных участках дороги и приостановлены пассажирские перевозки по маршруту автостанция Льгов — Банищи.
КУРСК, 21 июл – РИА Новости. Магнитные мины ВСУ обнаружены на автомобильной трассе Курск – Рыльск – Льгов в Курской области, решается вопрос о временном закрытии движения на потенциально опасных участках дороги, сообщил оперштаб региона.
"В настоящее время решается вопрос о временном закрытии движения на потенциально опасных участках дороги в связи с обнаружением магнитных мин. В ближайшее время там будут установлены предупреждающие таблички для информирования водителей", – говорится в канале оперативного штаба на платформе "Макс".