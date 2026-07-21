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Минобороны показало кадры нанесения ударов по судам, используемых ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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20:26 21.07.2026
Минобороны показало кадры нанесения ударов по судам, используемых ВСУ

Минобороны показало кадры ударов по используемым судам ВСУ в порту Одессы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны РФ показало кадры ударов по судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ.
  • На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками «Герань-4 Сикер» балкера и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту «Николаев».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры нанесения ударов по судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ.
В течение вторника Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками "Герань-4 Сикер" балкера и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту "Николаев".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаОдессаВооруженные силы Украины
 
 
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