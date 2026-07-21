Минобороны показало кадры нанесения ударов по судам, используемых ВСУ

В течение вторника Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками "Герань-4 Сикер" балкера и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту "Николаев".