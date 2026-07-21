Минобороны показало кадры нанесения ударов по судам, используемых ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ показало кадры ударов по судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ.
- На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками «Герань-4 Сикер» балкера и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту «Николаев».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры нанесения ударов по судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ.
В течение вторника Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками "Герань-4 Сикер" балкера и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту "Николаев".