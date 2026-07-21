Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России освободили Волоховское в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

За сутки потери ВСУ на этом направлении составили: более 295 боевиков, танк, три ББМ, восемь автомобилей, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО "Град" и станция РЭБ.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Север" освободили поселок Волоховское в Харьковской области, сообщило Подразделения группировки "Север" освободили поселок Волоховское в Харьковской области, сообщило Минобороны

"Перед штурмом <...> разведчики 127-го мотострелкового полка с воздуха выявляли огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, точек запуска БПЛА, а расчеты орудий артиллерии совместно с операторами ударных беспилотников наносили огневое поражение боевикам", — говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" освободили Волоховское в Харьковской области Подразделения группировки войск "Север" освободили Волоховское в Харьковской области

Бойцы заблаговременно уничтожали транспорт подвоза материальных средств, полевые хранилища снарядов и схроны. Это не только нарушило логистику, но деморализовало личный состав противника, подчеркнули в ведомстве.