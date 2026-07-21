Милибэнд как глава МИД Британии не изменит курс Лондона, уверен политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Андрей Куликов считает, что назначение Эда Милибэнда не приведет к изменениям в отношениях Лондона и Москвы, так как новый премьер пока не отошел от курса своего предшественника.

По мнению Куликова, Милибэнд считается "слишком идейным", что может помешать ему быть прагматичным в выстраивании отношений.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Назначение Эда Милибэнда главой МИД Великобритании не приведет к изменениям в отношениях Лондона и Москвы, поскольку состав правительства остался прежним, а новый британский премьер Энди Бернем пока не отошел от курса своего предшественника Кира Стармера, считает политолог Андрей Куликов.

В понедельник Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании. После этого он назначил главой МИД бывшего министра энергетики Эда Милибэнда.

"Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернем до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса", - сказал Куликов газете ВЗГЛЯД

По словам политолога, Милибэнд считается "слишком идейным", и это может помешать ему быть прагматичным в выстраивании отношений.

Говоря о предыдущей работе Милибэнда, Куликов отметил, что наследие политика на посту министра энергетики - отказ от традиционных ископаемых и настойчивость в переходе к "зеленой" экономике - не совпадает с интересами США, одного из ключевых союзников Британии.

Вместе с тем для Евросоюза Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой, и его назначение, вероятно, отражает желание правительства усилить европейское направление, добавил политолог.