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Милибэнд как глава МИД Британии не изменит курс Лондона, уверен политолог - РИА Новости, 21.07.2026
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16:45 21.07.2026 (обновлено: 16:51 21.07.2026)
Милибэнд как глава МИД Британии не изменит курс Лондона, уверен политолог

Куликов: для Евросоюза Эд Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой

© РИА Новости / Александр СмотровЛидер Лейбористской партии Великобритании Эд Милибэнд
Лидер Лейбористской партии Великобритании Эд Милибэнд - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Смотров
Лидер Лейбористской партии Великобритании Эд Милибэнд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Андрей Куликов считает, что назначение Эда Милибэнда не приведет к изменениям в отношениях Лондона и Москвы, так как новый премьер пока не отошел от курса своего предшественника.
  • По мнению Куликова, Милибэнд считается "слишком идейным", что может помешать ему быть прагматичным в выстраивании отношений.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Назначение Эда Милибэнда главой МИД Великобритании не приведет к изменениям в отношениях Лондона и Москвы, поскольку состав правительства остался прежним, а новый британский премьер Энди Бернем пока не отошел от курса своего предшественника Кира Стармера, считает политолог Андрей Куликов.
В понедельник Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании. После этого он назначил главой МИД бывшего министра энергетики Эда Милибэнда.
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"Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернем до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса", - сказал Куликов газете ВЗГЛЯД.
По словам политолога, Милибэнд считается "слишком идейным", и это может помешать ему быть прагматичным в выстраивании отношений.
Говоря о предыдущей работе Милибэнда, Куликов отметил, что наследие политика на посту министра энергетики - отказ от традиционных ископаемых и настойчивость в переходе к "зеленой" экономике - не совпадает с интересами США, одного из ключевых союзников Британии.
Вместе с тем для Евросоюза Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой, и его назначение, вероятно, отражает желание правительства усилить европейское направление, добавил политолог.
Говоря о возможных контактах с Россией, Куликов вспомнил, как в октябре 2008 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил занимавшему тогда пост МИД Британии Дэвиду Милибэнду на лекции о Грузии фразой "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции", и не исключил, что младший брат Эд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром.
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