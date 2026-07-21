МИД России указал послу Молдавии на грубое нарушение Венской конвенции

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"Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение основополагающих положений Венской конвенции 1961 года, согласно которым государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по его территории, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей", - говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на его официальном сайте.