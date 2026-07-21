Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послу Молдавии в России Лилиану Дарию указали на нарушение Венской конвенции 1961 года.
- Молдавские полицейские остановили автобус посольства России в Кишиневе и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки.
- При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержанием.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Послу Молдавии в России Лилиану Дарию указали на грубое нарушение Венской конвенции при применении молдавскими полицейскими силы в отношении сотрудников посольства РФ, сообщили в МИД РФ.
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"Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение основополагающих положений Венской конвенции 1961 года, согласно которым государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по его территории, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей", - говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на его официальном сайте.
В ведомстве пояснили, что 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержанием, добавили в российском МИД.