Рейтинг@Mail.ru
МИД России указал послу Молдавии на грубое нарушение Венской конвенции - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 21.07.2026 (обновлено: 15:34 21.07.2026)
МИД России указал послу Молдавии на грубое нарушение Венской конвенции

Послу Молдавии указали на нарушение Венской конвенции в отношении дипломатов РФ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПосол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 21 июля 2026
Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 21 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий покидает здание Министерства иностранных дел РФ. 21 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Послу Молдавии в России Лилиану Дарию указали на нарушение Венской конвенции 1961 года.
  • Молдавские полицейские остановили автобус посольства России в Кишиневе и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки.
  • При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержанием.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Послу Молдавии в России Лилиану Дарию указали на грубое нарушение Венской конвенции при применении молдавскими полицейскими силы в отношении сотрудников посольства РФ, сообщили в МИД РФ.
«

"Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение основополагающих положений Венской конвенции 1961 года, согласно которым государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по его территории, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей", - говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на его официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержанием, добавили в российском МИД.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В МИД заявили, что могут ответить на нарушения прав дипломатов в Молдавии
Вчера, 14:43
 
В миреРоссияМолдавияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала