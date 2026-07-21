Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая прокомментировал продление безвиза с Россией - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 21.07.2026
МИД Китая прокомментировал продление безвиза с Россией

МИД Китая: продление безвиза поспособствует сотрудничеству с Россией

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян на год в сентябре прошлого года, а Россия ответила аналогично в декабре.
  • Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что взаимное продление безвизового режима укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству между народами двух стран.
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Взаимное продление безвизового режима между Россией и Китаем укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.
"Взаимное продление безвизового режима между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами двух стран, а также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях", - заявил Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать решение российской стороны о продлении безвиза для граждан КНР.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок между Россией и Китаем
20 июля, 18:26
 
В миреКитайРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала