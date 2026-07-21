МИД Китая прокомментировал продление безвиза с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян на год в сентябре прошлого года, а Россия ответила аналогично в декабре.
- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что взаимное продление безвизового режима укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству между народами двух стран.
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Взаимное продление безвизового режима между Россией и Китаем укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.
"Взаимное продление безвизового режима между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами двух стран, а также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях", - заявил Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать решение российской стороны о продлении безвиза для граждан КНР.