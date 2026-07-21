МИД Китая прокомментировал продление безвиза с Россией

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Взаимное продление безвизового режима между Россией и Китаем укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству двух стран, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Взаимное продление безвизового режима между Китаем и Россией будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между народами двух стран, а также содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях", - заявил Линь Цзянь на просьбу РИА Новости прокомментировать решение российской стороны о продлении безвиза для граждан КНР.