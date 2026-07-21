В МИД высказались о попытках помешать странам развиваться в области ИИ

ШАНХАЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия не приемлет попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, чтобы лишить развивающиеся страны инструментов для создания своих моделей ИИ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Поэтому не приемлем попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, лишить развивающиеся страны доступа к обучающим данным, вычислительным мощностям, программно-аппаратной базе, которые необходимы для создания собственных моделей ИИ", - указал он.