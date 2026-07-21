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В МИД высказались о попытках помешать странам развиваться в области ИИ - РИА Новости, 21.07.2026
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05:47 21.07.2026
В МИД высказались о попытках помешать странам развиваться в области ИИ

МИД: РФ не приемлет попыток помешать странам создавать свои модели ИИ

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не приемлет попыток некоторых стран навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, чтобы лишить развивающиеся страны инструментов для создания своих моделей ИИ, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
  • ИИ должен служить развитию и сплочению людей, а не становиться фактором разделения мира, заявил Алимов по итогам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
  • Всемирная конференция по искусственному интеллекту прошла в Шанхае 17-20 июля.
ШАНХАЙ, 21 июл - РИА Новости. Россия не приемлет попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, чтобы лишить развивающиеся страны инструментов для создания своих моделей ИИ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Вне зависимости от политической конъюнктуры важно сохранять профессиональный диалог и искать объединительную повестку. ИИ должен служить развитию и сплочению людей, а не становиться фактором разделения мира", - заявил Алимов по итогам Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
По словам дипломата, Россия все чаще убеждается, что технологическая политика некоторых стран мало чем отличается от действий Ост-Индских компаний, столетиями безнаказанно грабивших весь мир и устранявших всех, кто стоял у них на пути к господству.
"Поэтому не приемлем попыток некоторых столиц навязать свои стандарты и ввести односторонние санкции, лишить развивающиеся страны доступа к обучающим данным, вычислительным мощностям, программно-аппаратной базе, которые необходимы для создания собственных моделей ИИ", - указал он.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту прошла в Шанхае 17-20 июля.
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