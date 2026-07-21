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Алжир заинтересовался опытом Москвы в строительстве метро - РИА Новости, 21.07.2026
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16:50 21.07.2026
Алжир заинтересовался опытом Москвы в строительстве метро

Алжир заинтересовался опытом Москвы в постройке метро и обновлении транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Алжир заинтересовался опытом Москвы в строительстве метрополитена, модернизации транспортной инфраструктуры, использовании цифрового двойника города, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
По его словам, в этом году состоялись Дни Москвы в Алжире, где обсуждались возможности использования новейших московских технологий в области управления транспортом, решения в сфере использования искусственного интеллекта в муниципальных сферах, необходимость активизации сотрудничества в социальной сфере.
"Алжирские наши партнеры заинтересованы в изучении московского опыта в строительстве метрополитена, модернизации транспортной инфраструктуры, в использовании таких уникальных решений, которые реализованы в Москве, как цифровой двойник Москвы, для принятия наиболее эффективных градостроительных решений, ускорения процессов лицензирования в строительстве и организации контроля за жизнью города", - отметил Черемин.
Глава департамента отметил, что также были презентованы московские компании, которые являются передовыми в мире в области высоких технологий, в области кибербезопасности, в области создания самого современного программного обеспечения, операционных систем для крупных городов.
 
МоскваАлжир (провинция)Сергей Черемин
 
 
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