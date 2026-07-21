Алжир заинтересовался опытом Москвы в строительстве метро

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Алжир заинтересовался опытом Москвы в строительстве метрополитена, модернизации транспортной инфраструктуры, использовании цифрового двойника города, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

По его словам, в этом году состоялись Дни Москвы в Алжире, где обсуждались возможности использования новейших московских технологий в области управления транспортом, решения в сфере использования искусственного интеллекта в муниципальных сферах, необходимость активизации сотрудничества в социальной сфере.

"Алжирские наши партнеры заинтересованы в изучении московского опыта в строительстве метрополитена, модернизации транспортной инфраструктуры, в использовании таких уникальных решений, которые реализованы в Москве, как цифровой двойник Москвы, для принятия наиболее эффективных градостроительных решений, ускорения процессов лицензирования в строительстве и организации контроля за жизнью города", - отметил Черемин.