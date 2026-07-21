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Магаданские метеорологи отправили посылки в зону СВО - РИА Новости, 21.07.2026
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12:20 21.07.2026
Магаданские метеорологи отправили посылки в зону СВО

Магаданские метеорологи отправили посылки с медицинскими материалами в зону СВО

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Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магаданские метеорологи отправили посылки с гуманитарной помощью в зону СВО.
  • В посылках находятся медицинские материалы и предметы личной гигиены.
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Магаданские метеорологи отправили посылки с медицинскими материалами и предметами личной гигиены в зону СВО, сообщает региональное отделение "Народного фронта".
"Сотрудники Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поддержали "Народный фронт" и наших ребят на передовой. Они передали большую партию гуманитарной помощи... вату, бинты, жгуты, гидрогелевые пакеты, ортез, лейкопластыри, обезболивающие препараты, предметы личной гигиены - зубные пасты и щетки, кремы, бритвенные станки, влажные салфетки", - говорится в сообщении.
В ближайшее время груз передадут волонтерам "Боевого братства" для отправки на передовую.
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