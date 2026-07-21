Магаданские метеорологи отправили посылки в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Магаданские метеорологи отправили посылки с гуманитарной помощью в зону СВО.

В посылках находятся медицинские материалы и предметы личной гигиены.

МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Магаданские метеорологи отправили посылки с медицинскими материалами и предметами личной гигиены в зону СВО, сообщает региональное отделение "Народного фронта".

"Сотрудники Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поддержали "Народный фронт" и наших ребят на передовой. Они передали большую партию гуманитарной помощи... вату, бинты, жгуты, гидрогелевые пакеты, ортез, лейкопластыри, обезболивающие препараты, предметы личной гигиены - зубные пасты и щетки, кремы, бритвенные станки, влажные салфетки", - говорится в сообщении.