В США начнут производить украинские морские дроны, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Безэкипажные катера Magura начнут производить в Соединенных Штатах.
- Базирующаяся в Портленде компания ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании.
- Целью сделки является производство сотен или даже тысяч морских беспилотников в год.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Украинские безэкипажные катера Magura начнут производить в Соединенных Штатах, передает американская газета Wall Street Journal.
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"Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций. На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании", - пишет газета.
Как заявил сооснователь ReconCraft Джо Силковски, целью сделки является производство сотен или даже тысяч морских беспилотников в год. Стоимость сделки не разглашается.
"В рамках партнерства Uforce предоставит США свой набор беспилотных воздушных, морских и наземных систем, а также свое программное обеспечение для автономной работы и технологии управления и контроля, сообщила компания", - пишет WSJ.
В прошлом году Пентагон разослал нескольким крупным американским оборонным компаниям список из 12 различных украинских беспилотников, чтобы выяснить, хотят ли они наладить их производство, утверждает издание.