Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии

ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с действиями венгерской прокуратуры против партии экс-премьера Виктора Орбана.

По ее словам, в Венгрии все чаще нарушаются принципы верховенства закона, причем с одобрения тех, кто считает себя частью "лагеря добра".