Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила.
- Венгерская оппозиционная партия «Фидес» заявила о насильственных действиях со стороны прокуратуры, которая пришла в офис партии без предупреждения для изъятия средств связи и баз данных.
- Марин Ле Пен отметила, что в Венгрии все чаще нарушаются принципы верховенства закона.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с действиями венгерской прокуратуры против партии экс-премьера Виктора Орбана.
Во вторник венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является Виктор Орбан, заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных. В "Фидес" назвали происходящее "насильственным произволом" правящей партии премьера "Тиса". Как заявил Орбан, его партию хотят юридически уничтожить.
По ее словам, в Венгрии все чаще нарушаются принципы верховенства закона, причем с одобрения тех, кто считает себя частью "лагеря добра".