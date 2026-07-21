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Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии - РИА Новости, 21.07.2026
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15:43 21.07.2026
Ле Пен обвинила Мадьяра в нарушении правил демократии

Ле Пен: Петер Мадьяр нарушает правила демократии

© REUTERS / Tom NicholsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила.
  • Венгерская оппозиционная партия «Фидес» заявила о насильственных действиях со стороны прокуратуры, которая пришла в офис партии без предупреждения для изъятия средств связи и баз данных.
  • Марин Ле Пен отметила, что в Венгрии все чаще нарушаются принципы верховенства закона.
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр при поддержке Еврокомиссии нарушает демократические правила, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с действиями венгерской прокуратуры против партии экс-премьера Виктора Орбана.
Во вторник венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является Виктор Орбан, заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных. В "Фидес" назвали происходящее "насильственным произволом" правящей партии премьера "Тиса". Как заявил Орбан, его партию хотят юридически уничтожить.
"Демократия не делится на лагеря. У нее есть лишь правила, которые новый премьер-министр Венгрии, пользующийся поддержкой Европейской комиссии, в настоящее время грубо нарушает", - написала Ле Пен в соцсети X, комментируя действия венгерской прокуратуры.
По ее словам, в Венгрии все чаще нарушаются принципы верховенства закона, причем с одобрения тех, кто считает себя частью "лагеря добра".
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