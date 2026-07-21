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Мадьяр признал, что выдвижение шахматистки на пост президента было ошибкой - РИА Новости, 21.07.2026
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02:13 21.07.2026 (обновлено: 02:30 21.07.2026)
Мадьяр признал, что выдвижение шахматистки на пост президента было ошибкой

Мадьяр: выдвижение шахматистки Полгар на пост президента было ошибкой

© REUTERS / Yves HermanПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что предложить пост президента страны шахматистке Юдит Полгар было ошибкой.
  • После того, как Полгар отказалась политик поблагодарил ее за внимание к предложению и сообщил, что с сожалением учтет это решение шахматистки.
БУДАПЕШТ, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что предложить пост президента страны шахматистке Юдит Полгар было ошибкой.
"Я сожалею, если мой энтузиазм, связанный с радостью и безусловным доверием, вызвал коммуникационные ошибки, которые могли повлиять на сложившуюся ситуацию и ее решение. Ответственность за ошибки исключительно на мне", — написал Мадьяр в Facebook*.
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Он поблагодарил Полгар за внимание к предложению и сообщил, что с сожалением учтет ее решение.
В минувшую субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает его отстранение. Он заявил, что следующий глава государства не будет легитимным, так как займет эту должность с нарушением конституционных ценностей.
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Как сообщил Мадьяр, до выборов, которые состоятся в течение месяца, обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер. В понедельник он предложил этот пост Полгар, но она отказалась.
Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента требуется поддержка пятой части депутатов парламента. Это позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов. Для назначения на должность за кандидата должны проголосовать две трети депутатов. Если необходимое число голосов не набрано, то два лидирующих кандидата выходят во второй тур.
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