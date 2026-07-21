Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Дмитрий Битный назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Генерал-майор Андрей Бурдыко освобожден от должности начальника тыла и уволен в запас, генерал-майор Александр Бас освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования и также уволен в запас по возрасту.

МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые изменения в руководстве белорусских Вооруженных сил, назначив генерал-майора Александра Мосолова начальником тыла, а генерал-майора Дмитрия Битного - начальником главного управления боевой подготовки ВС республики, сообщает Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые изменения в руководстве белорусских Вооруженных сил, назначив генерал-майора Александра Мосолова начальником тыла, а генерал-майора Дмитрия Битного - начальником главного управления боевой подготовки ВС республики, сообщает агентство Белта

"Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу - начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальника штаба тыла", - говорится в публикации.

Отмечается, что генерал-майор Андрей Бурдыко освобожден от должности начальника тыла и уволен с военной службы в запас.

"Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь назначен генерал-майор Дмитрий Битный. Он освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь", - добавляется в сообщении.