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Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС - РИА Новости, 21.07.2026
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20:47 21.07.2026
Лукашенко назначил нового начальника тыла белорусских ВС

Лукашенко назначил генерал-майора Мосолова начальником тыла ВС Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь.
  • Дмитрий Битный назначен начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь.
  • Генерал-майор Андрей Бурдыко освобожден от должности начальника тыла и уволен в запас, генерал-майор Александр Бас освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования и также уволен в запас по возрасту.
МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые изменения в руководстве белорусских Вооруженных сил, назначив генерал-майора Александра Мосолова начальником тыла, а генерал-майора Дмитрия Битного - начальником главного управления боевой подготовки ВС республики, сообщает агентство Белта.
"Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу - начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальника штаба тыла", - говорится в публикации.
Отмечается, что генерал-майор Андрей Бурдыко освобожден от должности начальника тыла и уволен с военной службы в запас.
"Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь назначен генерал-майор Дмитрий Битный. Он освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь", - добавляется в сообщении.
Также от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования освобожден генерал-майор Александр Бас, он уволен с военной службы в запас по возрасту.
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