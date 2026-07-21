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Лукашенко распорядился отправлять на границу тех, кто плохо работает - РИА Новости, 21.07.2026
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17:17 21.07.2026
Лукашенко распорядился отправлять на границу тех, кто плохо работает

Лукашенко распорядился отправлять тех, кто плохо работает на границу с Украиной

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для помощи в охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.
  • Лукашенко подчеркнул, что в армию нужно отправлять всех, кто не выполнит поручения, включая чиновников.
  • Президент пояснил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, а обеспечивает свою безопасность.
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.
Лукашенко во вторник провел традиционное для этого времени года селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года.
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"Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин – ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу (граница с Украиной - ред.). В лес. Там наши ребята, силы специальных операций (белорусской армии - ред.), по моему приказу рассредоточены по украинской границе", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент пояснил, что это не значит, что Белоруссия на кого-то нападать собирается.
"Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко (на границе – ред.) - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда - в распоряжение сил специальных операций", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что в армию для оказания помощи пограничникам в охране границы нужно отправлять всех, кто не выполнит поручения. "Это мой приказ. Любой чиновник, в правительстве, облисполкоме, райисполкоме, - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать", - добавил Лукашенко.
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