Лукашенко распорядился отправлять на границу тех, кто плохо работает

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для помощи в охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.

Лукашенко подчеркнул, что в армию нужно отправлять всех, кто не выполнит поручения, включая чиновников.

Президент пояснил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать, а обеспечивает свою безопасность.

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве в период уборочной кампании.

Лукашенко во вторник провел традиционное для этого времени года селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2026 года.

"Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин – ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу (граница с Украиной - ред.). В лес. Там наши ребята, силы специальных операций (белорусской армии - ред.), по моему приказу рассредоточены по украинской границе", - приводит слова Лукашенко агентство Белта

Президент пояснил, что это не значит, что Белоруссия на кого-то нападать собирается.

"Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко (на границе – ред.) - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда - в распоряжение сил специальных операций", - отметил Лукашенко.