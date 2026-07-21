Лукашенко рассказал о "крышевании" правоохранителями расхитителей топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ Лукашенко заявил, что есть факты "крышевания" правоохранителями похитителей топлива из сельхозорганизаций.

Глава государства отметил, что местная власть формально подходит к искоренению хищений, из-за чего работники воруют топливо, будучи уверенными в своей безнаказанности.

Лукашенко предупредил, что прощения при выявлении подобных фактов не будет, и поручил организовать проверку по подобным случаям.

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть факты "крышевания" правоохранителями похитителей топлива из сельхозорганизаций.

"Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим", - заявил Лукашенко . Его слова приводит агентство Белта

Президент во вторник на селекторном совещании по вопросам страды указал на выявленные во время уборочной кампании преступления, в числе которых воровство горюче-смазочных материалов. "Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные - это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте - воровство горюче-смазочных материалов", - заявил глава государства.

Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема. "У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава, абсолютно формально. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности", - подчеркнул он.

Президент напомнил о практике, что в сельхозорганизациях топливо будет подкрашено. "Это значит, что работники ГАИ прежде всего, руководители хозяйств, другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. Если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо - надо отвечать по всей строгости закона. Особенно должностным лицам, которые носят погоны и большие портфели", - сказал он.