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Лукашенко рассказал о "крышевании" правоохранителями расхитителей топлива - РИА Новости, 21.07.2026
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14:16 21.07.2026
Лукашенко рассказал о "крышевании" правоохранителями расхитителей топлива

Лукашенко: некоторые правоохранители крышуют похитителей топлива

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко заявил, что есть факты "крышевания" правоохранителями похитителей топлива из сельхозорганизаций.
  • Глава государства отметил, что местная власть формально подходит к искоренению хищений, из-за чего работники воруют топливо, будучи уверенными в своей безнаказанности.
  • Лукашенко предупредил, что прощения при выявлении подобных фактов не будет, и поручил организовать проверку по подобным случаям.
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть факты "крышевания" правоохранителями похитителей топлива из сельхозорганизаций.
"Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим", - заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.
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Президент во вторник на селекторном совещании по вопросам страды указал на выявленные во время уборочной кампании преступления, в числе которых воровство горюче-смазочных материалов. "Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные - это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте - воровство горюче-смазочных материалов", - заявил глава государства.
Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема. "У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава, абсолютно формально. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности", - подчеркнул он.
Президент напомнил о практике, что в сельхозорганизациях топливо будет подкрашено. "Это значит, что работники ГАИ прежде всего, руководители хозяйств, другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. Если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо - надо отвечать по всей строгости закона. Особенно должностным лицам, которые носят погоны и большие портфели", - сказал он.
Лукашенко отметил, что государственному секретарю Совета безопасности было поручено организовать проверку по подобным фактам. Глава государства, обращаясь к министру внутренних дел, предупредил, что прощения при выявлении подобных фактов не будет. "Я это рассматриваю как саботаж со стороны милиции поручений президента. Я рассчитывал на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком", - сказал он.
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