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Президент Ливана назвал окончательную цель для Бейрута - РИА Новости, 21.07.2026
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21:59 21.07.2026
Президент Ливана назвал окончательную цель для Бейрута

Президент Ливана Аун назвал завершение конфликта с Израилем окончательной целью

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что окончательной целью для Бейрута является завершение вражды между Ливаном и Израилем.
  • Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.
  • Президент Аун поблагодарил Трампа за успехи в стабилизации ситуации в Ливане и подчеркнул, что Бейрут будет придерживаться достигнутого ранее с Израилем рамочного соглашения.
БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Завершение вражды между Ливаном и Израилем является окончательной целью для Бейрута, заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.
Президент Аун находится с воскресенья с официальным визитом в Вашингтоне, в рамках которого в том числе было запланировано обсуждение с американской администрацией вопросов, связанных с урегулированием конфликта и выводом израильских сил с юга Ливана.
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"Окончательной целью является прекращение состояния вражды с Израилем. Пришло время, чтобы регион обрел стабильность", - сказал Аун в прямой трансляции Белого дома.
Ливанский лидер поблагодарил Трампа за достигнутые успехи в процессе стабилизации ситуации в республике.
По словам Ауна, Бейрут будет придерживаться достигнутого ранее с Израилем рамочного соглашения, которое, по его словам, не станет катализатором гражданской войны в Ливане.
Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, заключенное 26 июня в Вашингтоне, предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.
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