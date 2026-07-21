Президент Ливана назвал окончательную цель для Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что окончательной целью для Бейрута является завершение вражды между Ливаном и Израилем.

Рамочное соглашение между Ливаном и Израилем предусматривает поэтапное восстановление контроля ливанского государства над югом страны и размещение армии в районах, освобождаемых израильскими войсками.

Президент Аун поблагодарил Трампа за успехи в стабилизации ситуации в Ливане и подчеркнул, что Бейрут будет придерживаться достигнутого ранее с Израилем рамочного соглашения.

БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Завершение вражды между Ливаном и Израилем является окончательной целью для Бейрута, заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.

Президент Аун находится с воскресенья с официальным визитом в Вашингтоне, в рамках которого в том числе было запланировано обсуждение с американской администрацией вопросов, связанных с урегулированием конфликта и выводом израильских сил с юга Ливана

« "Окончательной целью является прекращение состояния вражды с Израилем. Пришло время, чтобы регион обрел стабильность", - сказал Аун в прямой трансляции Белого дома.

Ливанский лидер поблагодарил Трампа за достигнутые успехи в процессе стабилизации ситуации в республике.

По словам Ауна, Бейрут будет придерживаться достигнутого ранее с Израилем рамочного соглашения, которое, по его словам, не станет катализатором гражданской войны в Ливане.