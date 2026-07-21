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В Литве сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.07.2026
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12:51 21.07.2026 (обновлено: 12:52 21.07.2026)
В Литве сделали неожиданное заявление о России

Матуленис: Литва не видит прямую угрозу от России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не представляет прямую угрозу Литве, заявил советник по нацбезопасности президента балтийской республики Дейвидас Матуленис.
  • По словам Матулинеса, уровень прямой угрозы со стороны России не изменился, и ее не видно.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия не представляет прямую угрозу Литве, заявил советник по нацбезопасности президента балтийской республики Дейвидас Матуленис.
«
"Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы ее не видим", — приводит его слова издание Delfi.
Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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