Раскрыто, что нельзя принимать при подозрении на лихорадку денге

Краткий пересказ от РИА ИИ При подозрении на заражение лихорадкой денге не рекомендуется принимать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты из-за риска кровотечений.

На Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. При подозрении на заражение лихорадкой денге не стоит принимать аспирин и другие противовоспалительные препараты из-за роста риска кровотечений, сообщили РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.

В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге - на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.

"При подозрении на денге не рекомендуется принимать аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они могут повысить риск кровотечений", - рассказали в генконсульстве РФ на Мальдивах.

В российском диппредставительстве добавили, что для снижения температуры и облегчения боли можно принять парацетамол.