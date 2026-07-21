Раскрыто, что нельзя принимать при подозрении на лихорадку денге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При подозрении на заражение лихорадкой денге не рекомендуется принимать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты из-за риска кровотечений.
- На Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. При подозрении на заражение лихорадкой денге не стоит принимать аспирин и другие противовоспалительные препараты из-за роста риска кровотечений, сообщили РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.
В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге - на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.
"При подозрении на денге не рекомендуется принимать аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они могут повысить риск кровотечений", - рассказали в генконсульстве РФ на Мальдивах.
В российском диппредставительстве добавили, что для снижения температуры и облегчения боли можно принять парацетамол.
Лихорадка денге - переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.