СМИ: объем вывозимой с Камчатки браконьерской икры снизился

Он добавил, что по оценкам контролирующих органов объем немаркированной продукции сократился на один-два порядка. Солодов отметил, что полностью контрабанду исключить пока не удалось, но изменения заметны. По мнению губернатора, такие ограничения должны действовать на постоянной основе.