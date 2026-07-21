Рейтинг@Mail.ru
СМИ: объем вывозимой с Камчатки браконьерской икры снизился - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 21.07.2026 (обновлено: 17:25 21.07.2026)
СМИ: объем вывозимой с Камчатки браконьерской икры снизился

Life.ru: незаконный вывоз красной икры с Камчатки существенно сократился

© РИА Новости / Виталий АньковКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперимент по регулированию вывоза красной икры с территории Камчатского края авиапассажирами в ручной клади признан удачным, сообщил глава региона Владимир Солодов в интервью изданию Life.ru.
  • Объем незаконно перевозимой браконьерской икры существенно сократился.
  • Губернатор Камчатского края считает, что ограничения на вывоз икры должны действовать на постоянной основе.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Эксперимент по регулированию вывоза красной икры с территории Камчатского края авиапассажирами в ручной клади признан удачным, незаконный вывоз деликатеса существенно сократился, сообщил глава региона Владимир Солодов.
"Эксперимент признали удачным практически все заинтересованные стороны. Объем незаконно перевозимой браконьерской икры существенно сократился. Эффект можно увидеть, просто зайдя в аэропорт. Мы хорошо помним, как старый терминал был заставлен огромными тележками с контейнерами, полными икры. Ежедневные объемы исчислялись десятками тонн. Сегодня в аэропорту наведен порядок", - сообщил Солодов в интервью изданию Life.ru.
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава Камчатки выступил против запрета на авиаперевозку икры
16 сентября 2025, 10:13
Он добавил, что по оценкам контролирующих органов объем немаркированной продукции сократился на один-два порядка. Солодов отметил, что полностью контрабанду исключить пока не удалось, но изменения заметны. По мнению губернатора, такие ограничения должны действовать на постоянной основе.
С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента - пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. Эксперимент продлен до 1 августа 2027 года.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
22 декабря 2025, 03:32
 
КамчаткаВладимир СолодовКамчатский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала