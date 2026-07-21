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В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелся лес - РИА Новости, 21.07.2026
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В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелся лес

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в лесу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса.
  • Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам нет, проводится тушение пожара.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лес загорелся в результате падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор также отметил, что угрозы населенным пунктам нет, проводится тушение пожара.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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