В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелся лес

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса.
- Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам нет, проводится тушение пожара.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лес загорелся в результате падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор также отметил, что угрозы населенным пунктам нет, проводится тушение пожара.