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В Подмосковье расчистили от старых деревьев возле ЛЭП более 4 тыс га - РИА Новости, 21.07.2026
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Новости Подмосковья
 
14:45 21.07.2026 (обновлено: 15:09 21.07.2026)
В Подмосковье расчистили от старых деревьев возле ЛЭП более 4 тыс га

В Подмосковье убрали от старых деревьев более 4 тысяч гектаров вдоль ЛЭП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты компаний "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" расчистили от старых деревьев возле линий электропередачи Подмосковья почти 4029 гектаров с начала года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
"С инженерной точки зрения наличие ветхих деревьев в охранных зонах ЛЭП — это прямая угроза не просто проводам, а целым районам – объектам городской инфраструктуры, социально значимым объектам и многоквартирным домам", – приводится на сайте разъяснение министра энергетики Московской области Сергея Воропанова.
Энергетики убирали старые и сухие деревья вдоль воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ. Во время сильного ветра или грозы такие деревья могут упасть на провода и спровоцировать внезапные отключения электричества.
"Работа по устранению этих рисков проводится планомерно во всех муниципалитетах. В этом году энергетики двух крупнейших сетевых компаний Подмосковья повсеместно убирают поросль, которая годами подбиралась к проводам, и приводят коридоры ЛЭП в соответствие с нормами безопасности, где каждое растение должно находиться на строго выверенном расстоянии от токоведущих частей", – сообщил Воропанов.
Также в непосредственной близости от ЛЭП вырубили кустарники и обрезали ветки. По правилам техники безопасности ветки не должны прикасаться к проводам, чтобы не вызвать коротких замыканий.
"Мы не ждем, пока стихия напомнит о себе, а убираем саму причину потенциальных технологических сбоев. Это инвестиция в спокойствие граждан и стабильность работы всей региональной инфраструктуры", – подчеркнул Воропанов.
Специалисты компании "Россети Московский регион" больше всего работ провели в Можайском муниципальном округе – там расчистили 129,1 гектара, а специалисты "Мособлэнерго" в Раменском муниципальном округе — 7,82 гектара.
Всего в 2026 году энергетики планируют очистить от деревьев и кустарников вдоль ЛЭП более 7,8 тысяч гектаров. Наибольший объем работ запланирован в Дмитровском муниципальном округе (325,1 гектара) и в Талдомском городском округе (17,33 гектара). Завершить основную часть работ планируется до конца лета.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россети Московский регион
 
 
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