В Подмосковье расчистили от старых деревьев возле ЛЭП более 4 тыс га

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты компаний "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" расчистили от старых деревьев возле линий электропередачи Подмосковья почти 4029 гектаров с начала года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

"С инженерной точки зрения наличие ветхих деревьев в охранных зонах ЛЭП — это прямая угроза не просто проводам, а целым районам – объектам городской инфраструктуры, социально значимым объектам и многоквартирным домам", – приводится на сайте разъяснение министра энергетики Московской области Сергея Воропанова.

Энергетики убирали старые и сухие деревья вдоль воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ. Во время сильного ветра или грозы такие деревья могут упасть на провода и спровоцировать внезапные отключения электричества.

"Работа по устранению этих рисков проводится планомерно во всех муниципалитетах. В этом году энергетики двух крупнейших сетевых компаний Подмосковья повсеместно убирают поросль, которая годами подбиралась к проводам, и приводят коридоры ЛЭП в соответствие с нормами безопасности, где каждое растение должно находиться на строго выверенном расстоянии от токоведущих частей", – сообщил Воропанов.

Также в непосредственной близости от ЛЭП вырубили кустарники и обрезали ветки. По правилам техники безопасности ветки не должны прикасаться к проводам, чтобы не вызвать коротких замыканий.

"Мы не ждем, пока стихия напомнит о себе, а убираем саму причину потенциальных технологических сбоев. Это инвестиция в спокойствие граждан и стабильность работы всей региональной инфраструктуры", – подчеркнул Воропанов.

Специалисты компании "Россети Московский регион" больше всего работ провели в Можайском муниципальном округе – там расчистили 129,1 гектара, а специалисты "Мособлэнерго" в Раменском муниципальном округе — 7,82 гектара.