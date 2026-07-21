В Индии леопард забрел в алкомаркет и напал на людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Леопард напал на трех человек в Индии.
- Хищник забрел в алкомаркет, где его заперли местные жители, а затем усыпили и доставили в управление лесного хозяйства.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Леопард напал на трех человек, а также забрел в магазин алкогольной продукции в Индии, сообщает телеканал NDTV.
«
"Леопард... забрел в алкомаркет, вызвав панику", - говорится в публикации.
По данным телеканала, хищник напал на продавца магазина и мужчину, сидевшего у входа. До этого леопард атаковал лесного волонтера.
Как отмечается, местные жители заперли животное внутри магазина. Спустя почти пять часов леопарда усыпили транквилизатором и доставили в управление лесного хозяйства для ветеринарного осмотра.
Медведь ворвался в школу и утащил ребенка
24 декабря 2025, 18:24