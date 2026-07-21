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Минздрав расширит перечень лекарств, необходимых для оказания скорой помощи - РИА Новости, 21.07.2026
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04:27 21.07.2026 (обновлено: 05:27 21.07.2026)
Минздрав расширит перечень лекарств, необходимых для оказания скорой помощи

РИА Новости: перечень лекарств, необходимых для оказания скорой помощи, расширят

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России обновит список лекарств для скорой медицинской помощи.
  • В общепрофильную укладку будет добавлен лекарственный препарат "Эсмолол", также можно будет использовать укладки средств для перевязок на основе каолина.
  • Требования к наборам сформировали с учетом мнений профессионального медицинского сообщества на основе опыта практического применения препаратов и медицинских изделий.
  • Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновит список лекарств, необходимых медикам для оказания скорой медицинской помощи гражданам, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В нем говорится, что комплектация общепрофильной укладки для оказания скорой помощи дополнится лекарственным препаратом "Эсмолол".
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При этом можно будет использовать как общепрофильные, так и специализированные укладки средств для перевязок на основе каолина.
Требования к наборам сформировали с учетом мнений профессионального медицинского сообщества на основе опыта практического применения препаратов и медицинских изделий.
Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.
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