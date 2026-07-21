Минздрав расширит перечень лекарств, необходимых для оказания скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России обновит список лекарств для скорой медицинской помощи.

В общепрофильную укладку будет добавлен лекарственный препарат "Эсмолол", также можно будет использовать укладки средств для перевязок на основе каолина.

Требования к наборам сформировали с учетом мнений профессионального медицинского сообщества на основе опыта практического применения препаратов и медицинских изделий.

Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновит список лекарств, необходимых медикам для оказания скорой медицинской помощи гражданам, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В нем говорится, что комплектация общепрофильной укладки для оказания скорой помощи дополнится лекарственным препаратом "Эсмолол" .

При этом можно будет использовать как общепрофильные, так и специализированные укладки средств для перевязок на основе каолина.

Требования к наборам сформировали с учетом мнений профессионального медицинского сообщества на основе опыта практического применения препаратов и медицинских изделий.