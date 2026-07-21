Россиян предостерегли от приготовления льда из некипяченой воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Живые бактерии могут сохраняться в замороженной воде и вызывать расстройство желудка, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Надежный способ уничтожения бактерий перед заморозкой — кипячение воды в течение одной-трех минут.

Хранить лед рекомендуется в герметичном контейнере не более 14 дней.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Живые бактерии могут сохраняться в замороженной воде и вызывать расстройство желудка, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

"Нахождение воды в открытой емкости приводит к накоплению микроорганизмов. Заморозка не инактивирует их полностью - при низких температурах бактерии впадают в анабиоз, но сохраняют жизнеспособность после размораживания (листерия, сальмонелла, кишечная палочка)", - сказала Золотарева "Газете.Ru"

По словам эксперта, при комнатной температуре бактерии размножаются активно, и уже через сутки их количество может превышать санитарные нормы в десятки раз. Кристаллы льда разрушают часть микроорганизмов, но другие остаются живыми, пояснила Золотарева.

"Надежный способ уничтожения бактерий перед заморозкой - кипячение воды в течение одной-трех минут. Бутилированную воду кипятить не нужно, но после вскрытия не храните ее при комнатной температуре более суток", - отметила специалист.

Золотарева также порекомендовала мыть форму для льда после каждого использования. На влажной поверхности за шесть - восемь часов образуется бактериальная биопленка, которую нельзя смыть холодной водой, подчеркнула она.

При появлении осадка или запаха стоит использовать мягкую губку с нейтральным моющим средством, избегая абразивов, которые создают царапины для бактерий, посоветовала эксперт. Она добавила, что доливать свежую воду в форму с остатками льда не стоит. Лучше удалить старый лед, вымыть и высушить форму, а затем залить свежей кипяченой водой, посоветовала Золотарева.