Рейтинг@Mail.ru
Россиян предостерегли от приготовления льда из некипяченой воды - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 21.07.2026
Россиян предостерегли от приготовления льда из некипяченой воды

Биотехнолог Золотарева: живые бактерии могут сохраняться в замороженной воде

CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Лимонад со льдом
Лимонад со льдом - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Живые бактерии могут сохраняться в замороженной воде и вызывать расстройство желудка, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
  • Надежный способ уничтожения бактерий перед заморозкой — кипячение воды в течение одной-трех минут.
  • Хранить лед рекомендуется в герметичном контейнере не более 14 дней.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Живые бактерии могут сохраняться в замороженной воде и вызывать расстройство желудка, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
"Нахождение воды в открытой емкости приводит к накоплению микроорганизмов. Заморозка не инактивирует их полностью - при низких температурах бактерии впадают в анабиоз, но сохраняют жизнеспособность после размораживания (листерия, сальмонелла, кишечная палочка)", - сказала Золотарева "Газете.Ru".
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Глава Роскачества объяснил, почему нельзя добавлять лед в вино
9 июня, 07:48
По словам эксперта, при комнатной температуре бактерии размножаются активно, и уже через сутки их количество может превышать санитарные нормы в десятки раз. Кристаллы льда разрушают часть микроорганизмов, но другие остаются живыми, пояснила Золотарева.
"Надежный способ уничтожения бактерий перед заморозкой - кипячение воды в течение одной-трех минут. Бутилированную воду кипятить не нужно, но после вскрытия не храните ее при комнатной температуре более суток", - отметила специалист.
Золотарева также порекомендовала мыть форму для льда после каждого использования. На влажной поверхности за шесть - восемь часов образуется бактериальная биопленка, которую нельзя смыть холодной водой, подчеркнула она.
При появлении осадка или запаха стоит использовать мягкую губку с нейтральным моющим средством, избегая абразивов, которые создают царапины для бактерий, посоветовала эксперт. Она добавила, что доливать свежую воду в форму с остатками льда не стоит. Лучше удалить старый лед, вымыть и высушить форму, а затем залить свежей кипяченой водой, посоветовала Золотарева.
Хранить лед стоит в герметичном контейнере - это защитит его от бактерий из воздуха и перекрестного заражения, подчеркнула специалист. Оптимальный срок хранения домашнего льда - не более 14 дней, заключила Золотарева.
Минеральная вода - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Гидрогеолог объяснила, почему нельзя кипятить минеральную воду
2 июля, 04:10
 
Здоровье - ОбществоОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала