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Лавров прибыл на гала-ужин АСЕАН без традиционной национальной рубашки - РИА Новости, 21.07.2026
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15:19 21.07.2026 (обновлено: 15:20 21.07.2026)
Лавров прибыл на гала-ужин АСЕАН без традиционной национальной рубашки

Захарова: Лавров прибыл на гала-ужин АСЕАН без традиционной национальной рубашки

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле.
  • В этом году на гала-ужине не предусмотрены традиционные национальные рубашки.
  • Сергей Лавров одет в деловой костюм и галстук.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Гала-ужин министерской встречи АСЕАН, где принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, проходит в этом году без традиционных национальных рубашек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле от имени главы МИД Филиппин. Традиционные рубашки в этом году не предусмотрены", - написала она в Telegram-канале.
Захарова прикрепила к посту несколько фотографий, на которых министр запечатлен в деловом костюме и галстуке.
Во вторник вечером в Маниле проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН.
Лавров прибыл ранее с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать 11-й страной АСЕАН.
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