Лавров прибыл на гала-ужин АСЕАН без традиционной национальной рубашки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле.
- В этом году на гала-ужине не предусмотрены традиционные национальные рубашки.
- Сергей Лавров одет в деловой костюм и галстук.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Гала-ужин министерской встречи АСЕАН, где принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, проходит в этом году без традиционных национальных рубашек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле от имени главы МИД Филиппин. Традиционные рубашки в этом году не предусмотрены", - написала она в Telegram-канале.
Захарова прикрепила к посту несколько фотографий, на которых министр запечатлен в деловом костюме и галстуке.
Во вторник вечером в Маниле проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН.
Лавров прибыл ранее с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать 11-й страной АСЕАН.