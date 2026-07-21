Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи

Лавров прибыл на гала-ужин АСЕАН без традиционной национальной рубашки

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле.

В этом году на гала-ужине не предусмотрены традиционные национальные рубашки.

Сергей Лавров одет в деловой костюм и галстук.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Гала-ужин министерской встречи АСЕАН, где принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, проходит в этом году без традиционных национальных рубашек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле от имени главы МИД Филиппин. Традиционные рубашки в этом году не предусмотрены", - написала она в Telegram-канале

Захарова прикрепила к посту несколько фотографий, на которых министр запечатлен в деловом костюме и галстуке.

Во вторник вечером в Маниле проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции на ужине министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН.

Лавров прибыл ранее с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).