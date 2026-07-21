Сергей Лавров оценил отношения России и Лаоса

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал высокую оценку отношениям между Москвой и Вьентьяном.

Он отметил регулярный характер контактов между лидерами России и Лаоса и напомнил о визитах лаосских руководителей в Москву и Казань в 2026 году.

Главы МИД России и Лаоса на встрече в Маниле планируют обсудить выполнение задач, поставленных руководством двух стран.

МАНИЛА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом дал высокую оценку отношениям между Москвой и Вьентьяном и указал на регулярный характер двусторонних контактов.

"Ценим наши отношения, ценим регулярные контакты между нашими лидерами", - сказал он, открывая переговоры, которые проходят в столице Филиппин на полях мероприятий по линии АСЕАН.

В этом контексте глава МИД РФ напомнил, что только в 2026 году президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил Москву для участия в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, а премьер-министр Лаоса Cонсай Cипхандон участвовал в саммите Россия - АСЕАН в Казани. Как отметил Лавров, в ходе встречи в Маниле министрам предстоит обсудить, как можно "внести вклад в эффективное выполнение" задач, поставленных руководством двух стран.

В свою очередь глава МИД Лаоса также указал на регулярный характер контактов на высшем уровне и назвал "очень успешным" саммит Россия - АСЕАН, который прошел в Казани с 17 по 19 июня.

Глава МИД РФ во вторник прибыл с визитом на Филиппины для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, министр примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров, проведет консультации в формате Россия - АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.