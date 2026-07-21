Сергей Лавров оценил отношения России и Лаоса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал высокую оценку отношениям между Москвой и Вьентьяном.
- Он отметил регулярный характер контактов между лидерами России и Лаоса и напомнил о визитах лаосских руководителей в Москву и Казань в 2026 году.
- Главы МИД России и Лаоса на встрече в Маниле планируют обсудить выполнение задач, поставленных руководством двух стран.
МАНИЛА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом дал высокую оценку отношениям между Москвой и Вьентьяном и указал на регулярный характер двусторонних контактов.
"Ценим наши отношения, ценим регулярные контакты между нашими лидерами", - сказал он, открывая переговоры, которые проходят в столице Филиппин на полях мероприятий по линии АСЕАН.
В этом контексте глава МИД РФ напомнил, что только в 2026 году президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил Москву для участия в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, а премьер-министр Лаоса Cонсай Cипхандон участвовал в саммите Россия - АСЕАН в Казани. Как отметил Лавров, в ходе встречи в Маниле министрам предстоит обсудить, как можно "внести вклад в эффективное выполнение" задач, поставленных руководством двух стран.
В свою очередь глава МИД Лаоса также указал на регулярный характер контактов на высшем уровне и назвал "очень успешным" саммит Россия - АСЕАН, который прошел в Казани с 17 по 19 июня.
Глава МИД РФ во вторник прибыл с визитом на Филиппины для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, министр примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров, проведет консультации в формате Россия - АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.
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20 июля, 19:44