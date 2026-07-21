Министр обороны Латвии заявил о планах развернуть РЛС на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Латвия планирует к концу сентября развернуть радиолокационные системы на границе с Россией.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Латвия планирует к концу сентября развернуть радиолокационные системы на границе с Россией, заявил министр обороны республики Райвис Мелнис.

Официальные лица России неоднократно заявляли, что страны Прибалтики предоставляют дронам ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. Украинские дроны несколько раз падали на территории самой Латвии, в частности, на нефтебазе в Резекне. На фоне этого в мае в Латвии случился политический кризис. Тогда премьер Эвика Силиня призвала уйти в отставку министра обороны Андриса Спрудса. Это вызвало раскол в бывшей правящей коалиции Латвии, куда входили партии Силини и Спрудса, в результате Силиня ушла в отставку сама.

"Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительные системы управления и контроля", — заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис в интервью телекомпании LTV.