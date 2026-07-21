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Министр обороны Латвии заявил о планах развернуть РЛС на границе с Россией - РИА Новости, 21.07.2026
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16:25 21.07.2026
Министр обороны Латвии заявил о планах развернуть РЛС на границе с Россией

Мелнис: Латвия к концу сентября развернет РЛС на границе с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Латвии
Флаги Латвии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Латвии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвия планирует к концу сентября развернуть радиолокационные системы на границе с Россией.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Латвия планирует к концу сентября развернуть радиолокационные системы на границе с Россией, заявил министр обороны республики Райвис Мелнис.
Официальные лица России неоднократно заявляли, что страны Прибалтики предоставляют дронам ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. Украинские дроны несколько раз падали на территории самой Латвии, в частности, на нефтебазе в Резекне. На фоне этого в мае в Латвии случился политический кризис. Тогда премьер Эвика Силиня призвала уйти в отставку министра обороны Андриса Спрудса. Это вызвало раскол в бывшей правящей коалиции Латвии, куда входили партии Силини и Спрудса, в результате Силиня ушла в отставку сама.
"Радиолокационные системы нуждаются в подготовке и интеграции в общую систему обороны. До конца сентября мы планируем усилить эту границу. Также нам нужно закупить дополнительные системы управления и контроля", — заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис в интервью телекомпании LTV.
По его словам, в настоящее время Рига ведет ведет переговоры с одной из стран о приобретении необходимых радаров.
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