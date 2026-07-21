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Малину и клубнику рискованно сажать рядом, предупредил биолог - РИА Новости, 21.07.2026
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15:57 21.07.2026
Малину и клубнику рискованно сажать рядом, предупредил биолог

Ларионов: у малины и клубники есть ряд общих болезней и вредителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрожай малины в Краснодарском крае
Урожай малины в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Урожай малины в Краснодарском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малину и клубнику не стоит высаживать рядом из-за общих вредителей и болезней, рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.
  • Малина конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее разросшиеся кусты создают тень, что снижает урожайность ягод.
  • При достаточной дистанции и регулярном контроле болезней малину и клубнику можно выращивать рядом, но оптимальным решением остаются отдельные грядки или значительное расстояние между растениями.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Малину и клубнику не стоит высаживать рядом из-за общих вредителей и болезней, которые могут быстро распространяться между культурами, рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.
"Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая", - сказал Ларионов "Газете.Ru".
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По словам профессора, малина также конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее разросшиеся кусты создают тень, что снижает урожайность ягод. Уход за культурами тоже усложняется из-за разных сроков обновления и схем обработки, добавил Ларионов.
При этом профессор подчеркнул, что строгого запрета на соседство нет - при достаточной дистанции и регулярном контроле болезней их можно выращивать рядом, но оптимальным решением остаются отдельные грядки или значительное расстояние между растениями.
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