Краткий пересказ от РИА ИИ Малину и клубнику не стоит высаживать рядом из-за общих вредителей и болезней, рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

Малина конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее разросшиеся кусты создают тень, что снижает урожайность ягод.

При достаточной дистанции и регулярном контроле болезней малину и клубнику можно выращивать рядом, но оптимальным решением остаются отдельные грядки или значительное расстояние между растениями.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Малину и клубнику не стоит высаживать рядом из-за общих вредителей и болезней, которые могут быстро распространяться между культурами, рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

"Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая", - сказал Ларионов "Газете.Ru"

По словам профессора, малина также конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее разросшиеся кусты создают тень, что снижает урожайность ягод. Уход за культурами тоже усложняется из-за разных сроков обновления и схем обработки, добавил Ларионов.