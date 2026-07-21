Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенные выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить единовременное пособие.

Его признали полностью негодным к службе после ампутации стоп.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенное единовременного пособие на сумму более 3,4 миллиона рублей.

"К нам обратился участник СВО, рядовой десантник из Алтайского края . Выполняя боевые задачи на передовой, боец получил тяжелейшую военную травму - сильное обморожение обеих стоп, приведшее к ампутации. Военно-врачебная комиссия признала его полностью негодным к службе и комиссовала его", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она отметила, что по закону за потерю здоровья при исполнении воинского долга ветерану полагается крупное единовременное пособие - более 3,4 миллиона рублей. Однако процедура затянулась - долгое время не получалось оформить соответствующие документы и отправить их страховщикам.

Тогда, по словам Лантратовой, она совместно с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Антоном Васильевым вмешались в ситуацию и направили официальный запрос в Минобороны России.