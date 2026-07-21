Рейтинг@Mail.ru
Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенные выплаты - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 21.07.2026
Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенные выплаты

Лантратова помогла бойцу СВО получить выплаты на сумму более 3,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла тяжелораненому бойцу СВО получить единовременное пособие.
  • Его признали полностью негодным к службе после ампутации стоп.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла тяжелораненому бойцу СВО получить положенное единовременного пособие на сумму более 3,4 миллиона рублей.
"К нам обратился участник СВО, рядовой десантник из Алтайского края. Выполняя боевые задачи на передовой, боец получил тяжелейшую военную травму - сильное обморожение обеих стоп, приведшее к ампутации. Военно-врачебная комиссия признала его полностью негодным к службе и комиссовала его", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что по закону за потерю здоровья при исполнении воинского долга ветерану полагается крупное единовременное пособие - более 3,4 миллиона рублей. Однако процедура затянулась - долгое время не получалось оформить соответствующие документы и отправить их страховщикам.
Тогда, по словам Лантратовой, она совместно с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Антоном Васильевым вмешались в ситуацию и направили официальный запрос в Минобороны России.
"Вопрос решен. Благодаря совместной работе с Минобороны России все документы были оформлены в кратчайшие сроки. Вся сумма полностью перечислена на счет защитника. У парня и его семьи появились необходимые финансовые средства для дальнейшей реабилитации и обустройства жизни", - добавила она.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Лантратова помогла жителям ЛНР добиться компенсации за разрушенное жилье
18 июля, 11:48
 
ОбществоРоссияАлтайский крайЯна ЛантратоваАнтон Васильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала