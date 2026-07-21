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В Кузбассе пенсионерку заподозрили в финансировании экстремизма - РИА Новости, 21.07.2026
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08:55 21.07.2026
В Кузбассе пенсионерку заподозрили в финансировании экстремизма

В Кузбассе пенсионерку заподозрили в финансировании экстремистской деятельности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении 61-летней женщины из города Березовский Кемеровской области возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании экстремистской деятельности.
  • С марта по май 2023 года женщина осуществляла денежные переводы для финансирования деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.
  • Противоправная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.
БАРНАУЛ, 21 июл – РИА Новости. Пенсионерку из города Березовский Кемеровской области подозревают в финансировании экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по Кузбассу.
"Следователем следственного отдела по городу Березовский Кемерово СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с марта по май 2023 года женщина, находясь на территории города Березовский, осуществила переводы денег в целях финансирования и обеспечения деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.
"Противоправная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, материалы переданы в следственные органы, где им дана надлежащая правовая оценка, принято решение о возбуждении уголовного дела", - подчеркивают в СУСК.
В настоящее время следователями СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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ПроисшествияРоссияБерезовскийКемеровская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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