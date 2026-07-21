В Кузбассе пенсионерку заподозрили в финансировании экстремизма

Краткий пересказ от РИА ИИ В отношении 61-летней женщины из города Березовский Кемеровской области возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании экстремистской деятельности.

С марта по май 2023 года женщина осуществляла денежные переводы для финансирования деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.

Противоправная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

БАРНАУЛ, 21 июл – РИА Новости. Пенсионерку из города Березовский Кемеровской области подозревают в финансировании экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК по Кузбассу.

"Следователем следственного отдела по городу Березовский Кемерово СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении

По данным следствия, с марта по май 2023 года женщина, находясь на территории города Березовский, осуществила переводы денег в целях финансирования и обеспечения деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.

"Противоправная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, материалы переданы в следственные органы, где им дана надлежащая правовая оценка, принято решение о возбуждении уголовного дела", - подчеркивают в СУСК.