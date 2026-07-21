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Солдаты ВСУ прячутся в подвалах в Константиновке, заявил российский военный - РИА Новости, 21.07.2026
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14:47 21.07.2026 (обновлено: 16:09 21.07.2026)
Солдаты ВСУ прячутся в подвалах в Константиновке, заявил российский военный

Начальник штаба: некоторые солдаты ВСУ прячутся в подвалах в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые солдаты ВСУ не знают, что российская армия контролирует Константиновку, и прячутся в подвалах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Некоторые солдаты ВСУ не знают, что российская армия уже контролирует Константиновку, и прячутся в подвалах до изнеможения, рассказал начальник штаба батальона 78-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Куба.
"Есть такие, которые еще не знают, что проиграли. Они вообще без связи, без ничего, в подвальных помещениях или развалинах. Просто прячутся и ждут, пока их находят. Такие моменты тоже были, находили. Они просто выживают, у них даже сил нет, чтобы взять оружие и стрелять из него", - сказал Куба на видео Минобороны РФ.
По его словам, зачистка Константиновки продолжается.
О полном освобождении Константиновки в ДНР начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля.
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