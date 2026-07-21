МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Некоторые солдаты ВСУ не знают, что российская армия уже контролирует Константиновку, и прячутся в подвалах до изнеможения, рассказал начальник штаба батальона 78-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Куба.