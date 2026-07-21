КСИР уничтожил РЛС и ПВО на базе США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авиабазу США «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.
- Уничтожены радар системы раннего предупреждения, радар системы противоракетной обороны, радиолокационная станция AN/FPS-117, зенитно-ракетный комплекс Patriot и система спутниковой связи.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авиабазу США "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте, уничтожив радары системы предупреждения и ракетной обороны, радиолокационную станцию AN/FPS-117 и зенитно-ракетный комплекс Patriot.
"Воздушно-космические силы КСИР также нанесли удары и уничтожили на авиабазе "Ахмад аль-Джабер" в Кувейте американский радар системы раннего предупреждения, радар системы противоракетной обороны, РЛС AN/FPS-117, зенитно-ракетный комплекс Patriot и систему спутниковой связи, обеспечивающую работу ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.