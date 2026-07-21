КСИР ударил по РЛС, системе спутниковой связи и радару ПРО США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал объекты США в Кувейте.
- Удары были нанесены по позиции РЛС дальнего действия, коммуникационному центру, системам спутниковой связи и радару противоракетной обороны.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковал позицию РЛС дальнего действия, а также коммуникационный центр, системы спутниковой связи и радар противоракетной обороны США в Кувейте, сообщил телеканал Press TV.
"Воздушно-космические силы КСИР нанесли ракетные удары и атаки с применением беспилотников по размещенным в Кувейте объектам США - позиции РЛС дальнего действия, узлу связи и системам спутниковой связи, а также радару системы противоракетной обороны, уничтожив их", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.