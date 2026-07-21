КСИР уничтожил радарную установку и систему ПВО Patriot США в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожил радарную установку США в Бахрейне.
- В ходе 24-й волны операции «Наср-2» была также полностью уничтожена американская система ПВО Patriot в Бахрейне.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожил радарную установку США и систему ПВО Patriot в Бахрейне.
"Военно-космические силы КСИР объявили, что в ходе 24-й волны операции "Наср-2" нанесли одновременные удары ракетами и беспилотниками, в результате которых были поражены и полностью уничтожены американская радиолокационная станция в (городах - ред.) Мухарраке... и американская система ПВО Patriot в Риффе Бахрейне", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.