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КСИР уничтожил радарную установку и систему ПВО Patriot США в Бахрейне - РИА Новости, 21.07.2026
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04:20 21.07.2026
КСИР уничтожил радарную установку и систему ПВО Patriot США в Бахрейне

Press TV: КСИР уничтожил радарную установку и систему ПВО Patriot США в Бахрейне

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожил радарную установку США в Бахрейне.
  • В ходе 24-й волны операции «Наср-2» была также полностью уничтожена американская система ПВО Patriot в Бахрейне.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожил радарную установку США и систему ПВО Patriot в Бахрейне.
"Военно-космические силы КСИР объявили, что в ходе 24-й волны операции "Наср-2" нанесли одновременные удары ракетами и беспилотниками, в результате которых были поражены и полностью уничтожены американская радиолокационная станция в (городах - ред.) Мухарраке... и американская система ПВО Patriot в Риффе Бахрейне", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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