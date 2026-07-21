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МВФ одобрил предоставление Украине нового кредитного транша - РИА Новости, 21.07.2026
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03:19 21.07.2026 (обновлено: 09:38 21.07.2026)
МВФ одобрил предоставление Украине нового кредитного транша

МВФ одобрил новый кредитный транш Киеву в размере 690 миллионов долларов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВФ одобрил выделение Украине нового кредитного транша в размере около 690 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд одобрил новый транш Украине по действующей кредитной программе.
"Исполнительный совет завершил первый обзор выполнения Киевом условий 48-месячной программы расширенного финансирования, что дает возможность немедленно перевести очередной транш в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов", — говорится в заявлении.
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В феврале МВФ утвердил выделение Украине 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. При этом общие потребности страны во внешнем финансировании на этот период составляют 136,5 миллиарда долларов. Их предполагается покрыть за счет "донорской поддержки и высвобождения средств в результате операций по реструктуризации долга".
Последние несколько лет киевские властм формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая преодолеть его за счет западной помощи.
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