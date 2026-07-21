Суд арестовал мужчину, выгуливавшего козу на Красной площади

Как говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Магомедов был на Красной площади с козой рядом с мавзолеем Ленина. Он не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, "в грубой и агрессивной форме" отказывался прекратить противоправные действия, а "при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, вырывался".