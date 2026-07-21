Суд арестовал мужчину, выгуливавшего козу на Красной площади

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Москвы Магомед Магомедов был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство на Красной площади.
- Магомедов выгуливал козу и выражался нецензурной бранью в неположенном месте, не реагируя на замечания сотрудников правоохранительных органов.
- В суде мужчина вину не признал и заявил, что просто хотел сфотографироваться и уйти.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 5 суток арестовал жителя столицы, который выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Там рассказали, что, как установил суд, Магомед Магомедов вечером 18 июля на Красной площади выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в не предназначенном для этого месте. На него составили протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.
Как говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Магомедов был на Красной площади с козой рядом с мавзолеем Ленина. Он не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, "в грубой и агрессивной форме" отказывался прекратить противоправные действия, а "при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, вырывался".
В суде мужчина вину не признал и заявил, что просто хотел сфотографироваться и уйти, говорится в материалах.
"Суд признал Магомедова М. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - рассказали в пресс-службе.
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