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Костюк доложила Путину о строительстве образовательных учреждений в ЕАО - РИА Новости, 21.07.2026
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15:01 21.07.2026
Костюк доложила Путину о строительстве образовательных учреждений в ЕАО

Костюк: три образовательных учреждения строятся в ЕАО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Еврейской автономной области строятся три образовательных учреждения.
  • В Облучье возводится школа на 350 мест, а в Биробиджане — первый корпус школы №10 на 350 мест для учащихся 1–6-х классов и готовится строительство второго корпуса школы №10 на 750 мест для учащихся 7–11-х классов.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Три новых образовательных учреждения в настоящее время строятся в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила губернатор Мария Костюк на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Строим три образовательных учреждения", - сказала Костюк.
Так, идет строительство школы на 350 мест в городе Облучье, в Биробиджане строят первый корпус школы №10 на 350 мест для учащихся 1-6-х классов, начаты работы по подготовке к строительству второго корпуса школы №10 на 750 мест для учащихся 7-11-х классов.
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