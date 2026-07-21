Костюк доложила Путину о строительстве образовательных учреждений в ЕАО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Еврейской автономной области строятся три образовательных учреждения.
- В Облучье возводится школа на 350 мест, а в Биробиджане — первый корпус школы №10 на 350 мест для учащихся 1–6-х классов и готовится строительство второго корпуса школы №10 на 750 мест для учащихся 7–11-х классов.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Три новых образовательных учреждения в настоящее время строятся в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила губернатор Мария Костюк на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Строим три образовательных учреждения", - сказала Костюк.
Так, идет строительство школы на 350 мест в городе Облучье, в Биробиджане строят первый корпус школы №10 на 350 мест для учащихся 1-6-х классов, начаты работы по подготовке к строительству второго корпуса школы №10 на 750 мест для учащихся 7-11-х классов.